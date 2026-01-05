Başkan Erdoğan istihdam hamlesini açıklayacak

Hükûmet ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon genç için tarihi adım atıyor. Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 3 yılda 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sürekli çalışmayan gençler için "gelir kriteri" modeli oluşturularak emekli olmalarının yolu açılacak.

KABİNE TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan başkanlığında yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabine'de iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alacak. Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak. Kabine toplantısında en önemli başlıklardan biri ekonomi olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak.