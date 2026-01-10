Çerçioğlu güven tazeledi

2025 yılı boyunca Aydın genelinde gerçekleştirdiği 9 ayrı kamuoyu yoklamasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. "2025 Yıl Sonu Siyasi Eğilimler Raporu", kentte hem genel siyaset hem de yerel yönetim açısından dikkat çeken veriler ortaya koydu. Raporda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun memnuniyet oranı dikkat çekti. Bir anket şirketinin ölçümlerine göre Çerçioğlu'nun 2025 yılı genel memnuniyet düzeyi yüzde 52,5 olarak belirlendi. Bu oran, yerel yönetim performansına yönelik toplumsal desteğin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti. Araştırmada 28. Dönem Aydın milletvekillerinin beğeni düzeyleri de yer aldı. Buna göre en yüksek beğeni oranına sahip milletvekili AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş oldu.