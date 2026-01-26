‘Erken seçim mümkün değil’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'den Kudüs'e, DEM Parti'den erken seçim tartışmalarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamid Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor" dedi.

'İSTİKRARI KORUMAK ÖNEMLİ'

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli şöyle devam etti:

"Bu dönemde erken seçim mümkün değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir." Suriye'deki gelişmelere de değinen Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" dedi.