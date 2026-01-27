AK Parti’ye katılım sürüyor

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye yeni katılan yerel yöneticiler için rozet takma töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, başarılar diledi. Törende AK Parti'ye katılan isimler şunlar oldu: Mehmet Aydın Konya Çumra Belediye Başkanı, Davut Karadavut Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı, Hasan Turgut Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı, Şenol Öncül Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı.

'PKK UZANTILARINI FESHETMELİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Terörsüz Bölge kavramının Terörsüz Türkiye kavramından ayrılamayacağını söyleyen Çelik, terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, "Terör örgütleri meşru gösterilmek isteniyor. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Suriye'de DEAŞ'la mücadele kesintisiz bir şekilde sürmeli. Muhalefet, Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel'in bilgi ile problemi var. Özgür Özel yetersiz bilgilendiriliyor. Suriye'de ve bölgede terör örgütlerinin karşısındayız. Şartlar ne olursa olsun Suriye Kürtlerinin, Türkmenlerinin ve Araplarının yanındayız. Ayn el- Arab'a 11 tır yardım gönderildi. Olumsuz koşullarda onları asla yalnız bırakmayacağız. Öte yandan İran'a dış müdahale yoluyla bir darbe sıkıntılı sonuçlar doğurur. İran'a müdahalenin karşısındayız" dedi.