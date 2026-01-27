‘Şehrimizi geleceğe taşıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da gerçekleştirilen toplu açılış töreni, kente adeta yatırım yağmuru getirdi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, programın ardından yaptığı açıklamada Aydın'ın sağlık, ulaşım ve konut alanlarında çığır açan projelerle buluşturulduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ın Aydın için yıllardır beklenen tarihi bir müjdeyi paylaştığının altını çizen Savaş, Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışmaların resmen başlatıldığını duyurdu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Konut yatırımlarına da değinen Savaş, Ev Sahibi Türkiye Projesi kapsamında Aydın'da 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin kura ile belirlendiğini, ilk anahtar teslimlerinin ise 2027 yılında yapılmasının planlandığını açıkladı. Projelerin yeşil alanlar, sosyal donatılar, çocuk oyun parkları ve spor alanlarıyla modern yaşam alanları olarak tasarlandığını vurguladı. Erdoğan'a teşekkür eden Savaş, "İnsanı merkeze alan kalkınma anlayışımızla Aydın'ı sağlıkta, ulaşımda ve yaşam kalitesinde örnek bir şehir haline getiriyor; Aydın'ı Türkiye Yüzyılı'nın yüz akı şehirlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."