Yollar bölündü gönüller birleşti

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bu kapsamda Türkiye'nin ulaşımda yaptığı yatırımlar ve ekonomiye sağladığı katkılar yarın düzenlenecek lansmanda kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısı hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" dedi.