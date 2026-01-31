'Rüşvet almadıysanız bu telaş neden!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "Eserlerimize bir yenisini eklemenin, 86 milyona aşk ile hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"BOŞUNA 'TAKOZ' DEMİYORUZ"

AK Parti olarak 23 yıldır halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Başkalarıyla değil her zaman kendimizle yarıştık. Hep daha iyisini daha güzelini ilerisini hedefledik. Eski Türkiye'yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul etti. İktidarlarımızın başarı hikayesi yazdığı Türkiye'ye çağ atlattığı Türkiye'nin makus tarihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır. Biz ülkemizdeki muhalefete zaman zaman takoz benzetmesi yapınca bundan rahatsız oluyorlar. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıkları için bunları ifade ediyoruz" dedi.

"RÜŞVETİN YOLUNU YAPTILAR"

CHP'li belediyelerin yolsuzluklarına değinen Erdoğan, "Rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen, irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, 'Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır' diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık. Geçilmez denilen tepeleri geçerek, aşılmaz denilen dağları ve vadileri aşarak milletimizin yolunu açtık. Bizimle ana muhalefet arasındaki en temel fark; onlar iş yapmaktan, eser üretmekten acizdir. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında 'işte bizim meselemiz' diyebilecekleri hiçbir icraatları yoktur" şeklinde konuştu.

"HERKESİ HARACA BAĞLADILAR"

CHP'lilerin Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağladıklarını dile getiren Erdoğan, "Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada burada keyif sürmüşlerdir. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyor, yargı mensuplarına ve belediye başkanlarımıza hakaret ediyor, kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Kimse kusura bakmasın, cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışmasın. Her gün son derece çirkin ifadelerle, sorumsuz ve sorunlu cümlelerle mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak ancak yargı süreçlerinden ürkenlerin, korkanların, çekinenlerin başvuracağı bir yöntemdir. Öyle ya, süt içmediyseniz bu karın ağrısı niye; yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hâli ne? Adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz? Kendinize güveniniz tamsa, kendinizden eminseniz 'arınmak' sözcüğü sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Biz işimize bakacağız, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmaya odaklanacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

KAZA ORANI SIFIRA YAKLAŞTI

Yapılan yolların mühim kazanımlar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Fakat bizim için asıl önemlisi, vatandaşlarımızın canlarına mal olan, nice ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarının azaltılmasıdır. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. İşte bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez. Önüne geçilen her kaza, kurtarılan her hayat bizim için dünyalara bedeldir. Milletimizin şöyle yüreğinden koparak ettiği 'Allah razı olsun' duası, her türlü makamın, rütbenin katbekat üstündedir" dedi.