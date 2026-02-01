İzmir sağanağa teslim

İzmir'de üç gün önce meydana gelen ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan şiddetli yağışların ardından, dün de etkisini sürdüren sağanak yağmur kent genelinde yeni mağduriyetlere yol açtı. Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgedeki birçok nokta adeta göle döndü. Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği yolda yoğunluk oluşurken, araç sahipleri yolda kaldı. Mahalle halkı traktörlerle araçları kurtarmak için seferber oldu. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve iç kısımlarında biriken çöp ile sazlıkların temizlenmemesi nedeniyle bölgedeki derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise tüm birimleriyle teyakkuz halindeydi.

EKİPLER GÜN BOYU ÇALIŞTI

Kent genelinde bin 310 personel, 342 araç ve 200 pompa ile sahada görev yapan ekipler, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bozulan yollar onarılırken, derelere sürüklenen malzemeler temizlendi, yağmur suyu ızgaraları ve altyapı hatlarında temizlik çalışmaları kesintisiz devam etti. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler vatandaş yönlendirme ve trafik güvenliği için görev alırken, temizlik ekipleri süpürme, yıkama ve atık toplama çalışmalarını yağışlı havaya rağmen sürdürdü. Manda, Meles ve Arap Deresi havzasında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle dere yatağına sürüklenen atık ve rüsubatın akışı engellememesi için ekipler kritik noktalara konuşlandırıldı. Taşkın riskine karşı dere kesitlerinde biriken dal, çöp ve yorgan, battaniye gibi hacimli evsel atıklar iş makineleri ve saha ekipleri tarafından eş zamanlı olarak temizlenirken, tıkanan menfez ve kanallar açılarak suyun kontrollü şekilde akışı sağlandı.

OTOMOBİL GEMİ GİBİ YÜZDÜ

Kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Bornova'da da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Su birikintisine rağmen yoluna devam eden bir otomobil, adeta yüzüyormuş gibi ilerleyerek görenleri şaşkına çevirdi. Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sel nedeniyle cadde üzerinde oluşan yoğun su birikintisine rağmen sürücüsünün duraksamadan ilerlemeyi sürdürdüğü otomobil, suların içerisinde gemi gibi yol aldı.

Araç, bir süre suya gömülü şekilde ilerlerken çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde otomobilin, sel sularının arasında neredeyse yüzerek ilerlediği ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla durumu izlediği görülüyor.