Yağışlar İzmir’in barajlarına can suyu oldu

İzmir'de son günlerde etkili olan yağışlar, kentteki barajları yeniden doldurmaya başladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda yüzde 1'in altına düşen doluluk oranı, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5.51'e yükseldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aralık ayında yüzde 1'in altına düşen su seviyesi, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5.51'e yükseldi. Bereketli yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi, geçen yılın gerisinde kaldı. Barajdaki aktif doluluk oranı 31 Ocak 2025'te yüzde 15.09 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan uzun süredir yaşanan kuraklık, Gediz Deltası'ndaki kirliliğin etkisini artırdı. Bölge, bünyesindeki lagünler, tuzlalar, sazlıklar ve çamur düzlükleriyle canlı türleri için dinlenme, beslenme ve çoğalma noktası anlamında hayati önem taşıyor, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal hayata önemli bir hizmet sunan Gediz Deltası, hem Gediz Nehri'nin kirletilmesi hem de küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan olumsuz etkileniyor.