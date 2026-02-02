AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Millet olarak her şeyin üstesinden gelebiliriz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de açıklama yaptı. Çelik, "Asrın felaketinin benzeri görülmedi. 1 milyon bağımsız yapının zarar gördüğü bir felakettir. 5-6 Şubat'ta bizim de tüm teşkilatlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz deprem bölgelerinde olacaklar. Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatımız vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Kaybı olan ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Onların acısını hiçbir zaman unutmayacağız. Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü" dedi.

'ARABULUCULUK İRADESİ AYAKTA'

ABD-İran gerilimi için müzakere çağrısında bulunan Çelik, "Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. İran'a yapılacak dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Askeri saldırılar ile bir ülkenin liderlerinin, kurumlarının hedef alınması çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. İnşallah daha sıkıntılı sonuçların çıkmayacağı sonuçlara ulaşılır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade ve ortaya çıkan tabloda bütün bu meydan okumalar karşısında Türkiye'nin gücünü gösteriyor" dedi. Davos toplantısında yapılan konuşmalarda Kanada Başbakanının yaptığı konuşmanın gündem olduğuna dikkat çeken Çelik, "Herkes yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti. Bu süreçle ilgili herkesin kafasında sorular var. Küresel düzenin eski manada tanımlanmayacağı yepyeni adımlar atılması gerektiği söylendi. Bilinen çifte standartlarına, iki yüzlülüklerine dikkat çekildi. Dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken Gazze soykırımı olduğunda susulduğu için düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk defa

"Dünya 5'ten büyüktür" dediğinde küresel düzenin iki yüzlülüklerine dikkat çekmek istemiştir" ifadelerini kullandı.

'İFTİRA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR'

Ömer Çelik, "Suriye yönetimi dünyanın bütün devletleri tarafından meşru kabul edilen yönetim. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye iftira atarak HTŞ'yi destekliyorlar denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken Esad ile görüşülmeli diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi Türkiye barıştan yana olmalı şeklinde kampanya yönetiyor. CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor. Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Oradaki tablo sebebi ile Türkiye'nin büyük hassasiyet ile ilgilendiği insani kriz ortaya çıktı. Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı. Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek" dedi.