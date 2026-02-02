Bakanlıktan ebeveynlere ekran süresi uyarısı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere rehber olması için hazırlanan "Çocuklar Güvende" internet sitesinde, 6 yaşındaki çocuklar için ekran süresinin günde en fazla 1 saat olması gerektiği belirtildi. Bakanlık, çocukların karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan çocukları internetin zararlarından korunmak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında, ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri de planlanıyor.