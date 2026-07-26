15 Temmuz’da yaşananların arka planını kitapta anlattı

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, 15 Temmuz ihanet gecesinde medya cephesinde yaşananları "Bir Daha Asla" kitabında anlattı:

O gece yayın yapmak bir vatan göreviydi. Ekranlar kararsaydı Türkiye ağır bir bedel ödeyebilirdi. O tarihi gecenin perde arkasını, Turkuvaz Medya ve A Haber ekranlarında verilen yayın savaşını, darbecilerin hedef aldığı kurumlarda yaşanan kritik anları Bir Daha Asla adlı kitabında kaleme alan gazeteci-yazar Abdulhalik Çimen anlattı. Çimen, kitabın yalnızca bir dönemin kronolojisini sunmadığını, aynı zamanda milletin demokrasi uğruna verdiği destansı mücadelenin yazılı hafızası niteliği taşıdığını vurguladı. Çimen, "O gece ortaya koyduğumuz duruş, insani, hukuki, mesleki, vicdani bir refleksti. Ekranın kararmasının yalnızca bir televizyonun susması anlamına gelmediğini biliyorduk. Bu, milletin sesinin kısılması demekti. Burada özellikle özellikle Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Serhat Albayrak'a ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Serhat Bey, 15 Temmuz gecesi yalnızca gelişmeleri takip eden bir yönetici olmadı; sürecin merkezinde yer aldı. Turkuvaz Medya'nın bütün imkânlarını harekete geçirdi" diye konuştu.