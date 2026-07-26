Acar Ünlü’ye kaçak yapı soruşturması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kaçak yapıların yıkım sürecine ilişkin idari soruşturma başlattı. Başkan Ünlü müjdesi verilen imar planlarının mevcut yıkım kararlarını durdurmayacağını açıkladı. Bugüne kadar 60'tan fazla kaçak yapının yıkıldığını belirten Ünlü, toplamda yüzden fazla yıkım kararının bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

Ünlü, "Bize verilen görevi kanunlar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. Bu yılın başında yaklaşık 150 kaçak yapının tespit edildiğini aktaran Ünlü, bürokratik ve idari süreçler nedeniyle çalışmalara kısa süre ara verildiğini, geçen haftadan itibaren ekiplerin yeniden sahaya çıktığını söyledi.