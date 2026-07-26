Aydın’da istifalar sürüyor

Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katıldı. Aydın'daki milletvekili sayısı 4'ten 1'e düşen CHP'nin saflarında yalnızca Hüseyin Yıldız kaldı. CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye katılan üç isim, açıklanan 80 kişilik Parti Meclisi'nde kendilerine yer buldu. Yeni dönemde Tezcan, Bülbül ve Karakoz'un partinin politikalarının belirlenmesinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte Aydın siyasetinde de dengeler değişti. Son genel seçimlerde Aydın'dan 4 milletvekili çıkaran CHP, üç milletvekilinin ayrılmasıyla Meclis'te kent adına yalnızca 1 milletvekiliyle temsil edilir hale geldi. Partide kalan tek isim ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Hüseyin Yıldız oldu.