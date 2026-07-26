Başkan Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" ifadesine yer verdi. Halil İnalcık, Osmanlı tarihi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ün kazanmış, Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biridir. Arşiv belgelerine dayalı bilimsel araştırmaları sayesinde Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin birçok yerleşik görüşün yeniden değerlendirilmesine katkı sağlamış, bu nedenle "tarihçilerin kutbu" ve "Osmanlı tarihçiliğinin duayeni" olarak anılmıştır.