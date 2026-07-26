MİT’ten tarihi paylaşım

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1933 yılına ait "bizzat açılacaktır" ibareli tarihi bir belgeyi Özel Koleksiyonu'nda yayımladı. Belgede, dönem istihbaratçıların gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.

BİLGİLER VERİLDİ

Belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor. Belgede, şu ifadeler kaydedildi: "İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur." Belgenin en altında "not" ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer ve 90 gram damıtılmış su karışımı ile açılabileceği de belirtildi.