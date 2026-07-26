Muğla’daki başkanlar: Yolumuza devam edeceğiz

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına ilişkin ilk kez net konuştu. Bodrum'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Mandalinci, şu aşamada herhangi bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirterek, CHP'de görevine devam edeceğini söyledi. Öte yandan Özgür Özel'in istifası ve yeni parti sürecinin ardından gözlerin çevrildiği Muğla'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şu aşamada CHP'den istifa etmeyeceklerini açıkladı. Her iki başkan da sürecin genel merkezin kararları ve yargı süreci doğrultusunda değerlendirileceğini belirtti.