Özür dilemek yükü hafifletir

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

İnsanlar her an farklı farklı imtihanlarla karşı karşıyadır. Kimisi bir haksızlık yaptığında o hatasıyla imtihan edilir; bakalım yanlışını fark edip karşı taraftan özür dileyecek, helallik isteyecek mi?

Kimisi de haklı olduğu bir meselede sınanır; bakalım "Bak gördün mü, ben haklıydım!" diyerek nefsini mi konuşturacak yoksa sessizce Allah'a teslim olup meseleyi sineye mi çekecektir? Demek ki kâinatta herkes, her an farklı bir imtihanın içindedir. Fakat burada çoğu zaman gözden kaçırdığımız çok önemli bir hakikat var: Haksızlık yaptığımız birisinden helallik almadığımız veya samimi bir özür dilemediğimiz zaman, onu görünmeyen ağır bir yükün altında bırakmış oluyoruz.

Yani sadece zulmetmekle kalmıyor, aynı zamanda o insanın gönlüne ve ruhuna taşınması güç bir ağırlık yüklüyoruz.

Çünkü haksızlığa uğrayan taraf çoğu zaman şirretlik yapmıyor; susuyor, sabrediyor ve yaşadığı kırgınlığı içine gömüyor.

Fakat o sükût, zamanla gönlünde büyüyen bir yüke dönüşüyor.

MANEVİ AĞIRLIK

Ne zaman ki biz hatamızı anlayıp haksızlık yaptığımız insandan helallik istiyor ve samimiyetle özür diliyoruz, işte o an karşı taraf da o manevi ağırlığın altından kurtulmaya başlıyor. Biraz önce ruhu daralan, kalbi incinen o insan, özrü duyunca çoğu zaman, "Estağfurullah, önemli değil..." diyebiliyor. Hâlbuki aslında çok önemliydi. Belki günlerce, aylarca, hatta yıllarca o kırgınlığı içinde taşıdı; belki de yaşadığı ruhî sıkıntılar bedenine bile yansıdı. Fakat samimiyetle edilen bir özür ve içten bir helallik talebi, bazen yılların yükünü bir anda hafifletebiliyor.

Bu yüzden merhamet sahibi olup, üzerlerine yük bindirdiğimiz insanların yükünü hafifletmemiz gerekir. Zatenhaksızlık yaparak başlı başınabir zulüm işlemiş oluyoruz; bari odavranışımız sebebiyle onların ruhve kalp dünyasına yüklediğimizhüzün, acı, sıkıntı ve stres yanlarınakâr kalmasın. Asıl fazilet elbette hiçkimsenin kalbini kırmamak, hiç canyakmamaktır. Fakat her ne suretleolursa olsun bir gönlü incittiysek,bir insanın yüreğine dokunduysak;vakit kaybetmeden efendilik gösteripözür dilemeyi bilelim. Çünkü bazen samimiyetle söylenmiş tek bir "Beni affeder misin?" cümlesi, yıllardır omuzlarda taşınan görünmez bir yükü yere bırakmaya yeter.

BÜYÜK BİR NOKSANLIK

Yeri gelmişken, Risale-i Nur'lardan muhteşem bir hakikat: "Nefsini ittiham eden, kusurunu görür.

Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder.

İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur.

Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva müstehak olur." İnsan, hata yaptığında nefsini haklı çıkarmaya çalıştıkça özür dilemeyi ağır görür. Hâlbuki nefsini sorgulayan ve kusurunu cesaretle kabul eden kimse için özür dilemek bir küçülme değil, ahlâkî olgunluğun işaretidir.

Çünkü gerçek büyüklük, gönül kırmakta değil; kırılan gönlü tamir edebilmektedir.

Allah cümlemize hata yaptığında özür dileyebilmeyi, gönül alabilmeyi ve merhametle yaşayabilmeyi nasip etsin.