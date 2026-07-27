ABD’nin füze stoklarının azaldığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik gece bombardımanlarını durdurma kararı aldığı öne sürüldü. Trump'ın operasyonlara son verme kararını ABD füze stoklarının azalması nedeniyle aldığı iddia edildi.

HÜRMÜZ'DE TANSİYON YÜKSEK

ABD basınında yer alan söz konusu habere ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir yorum gelmedi ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 gün süren saldırıların ardından cumartesi gecesi İran'a operasyon düzenlemedi. Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmedi. CENTCOM, ablukayı delmeye çalışan 2 gemiye çıkarma yaptı. İran devlet televizyonunun haberine göre ise Devrim Muhafızları, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 6 gemiye uyarı ateşi açtı. Haberde, gemilerin izlediği rotanın Tahran'ın belirlediği güzergahın dışında olması nedeniyle yolculuklarına devam etmelerinin engellendiği belirtildi.