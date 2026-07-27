Aile ve nüfus yapısındaki değişimler izlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
koordinasyonunda hazırlanan 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi' ile aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek, kök nedenleri analiz edilecek. Bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. İnsan odaklı ve aile merkezli bir anlayışla nesillerin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen, bütüncül bir yol haritası sunacak olan belge, 'aile kurumu ve nesillerin muhafazası', 'evlilik müessesesinin teşviki', 'doğurganlık hızının artırılması', 'gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması' ile 'kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı' olmak üzere beş stratejik öncelik etrafında şekillendirildi.