Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
, Bursa
'da açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'e, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkan Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba
, Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel
Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Bursa protokolü de eşlik etti. Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları, en dinamik olanları, hemşeri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılardır. Bu memleket yapıları dediğimiz dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar bunlar hepsinden daha önemlidir" dedi.