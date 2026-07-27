Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta

MYK bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. MYK'nın birinci gündemi Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından gözler yasal düzenleme sürecine çevrilirken, hazırlanan çerçevenin MYK'da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerinin de bir araya gelmesi öngörülürken, düzenlemenin ortak imzaya açılması için izlenecek yol haritası ve yürütülecek siyasi temaslar da masaya yatırılacak.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü programı da toplantıda ayrıntılarıyla görüşülecek. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek kutlamaların teması, program akışı, kullanılacak sloganlar ve organizasyona ilişkin hazırlıklar MYK üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Öte yandan Meclis'in ağustos ayında çalışmalarına ara vermesinin ardından 1 Ekim'e kadar sürdürülecek saha programı da toplantıda ele alınacak.

ÜNIVERSİTE AFFI KURUL'DA

Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulunda bu hafta, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu Teklifi görüşülecek. Lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde, hazırlık sınıfları dahil üniversitelerden ilişiği kesilen tüm eski öğrencilere yeniden kayıt hakkı verilecek. Düzenleme ile haktan faydalanacak öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapacak. Aftan yararlanmak isteyen kişilerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde eski üniversitelerine başvurması gerekecek. Askere alınmış olan öğrencilere, terhis olmalarını takip eden 2 ay içinde başvuru yapabilme kolaylığı sağlanacak. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı askeri okullardan ilişiği kesilenler af kapsamına alınmayacak.