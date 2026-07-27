Türk F-16’ları Baltık semalarında

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevine, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo) ile bir kez daha katkı sunacak. Ağustos-Kasım döneminde yürütülecek görev kapsamında Türk pilotlar, Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat esasıyla alarm-reaksiyon nöbeti tutarak olası hava sahası ihlallerine karşı hazır bekleyecek. Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, hava polisliği görevinin, NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında gerçekleştirilen bir barış dönemi hava savunma faaliyeti olduğunu söyledi.

'STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Yarbay Özdemir, "Bu görev NATO'nun doğu kanadının savunması kapsamında stratejik olarak çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır. Baltık Hava Polisliği, Türkiye'nin en köklü ve en büyük vurucu güçlerinden doğunun bekçileri 181'inci Jet Filo Komutanlığı Pars Filo'ya verilmiştir" dedi.