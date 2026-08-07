CHP’de 78 günlük arınma bilançosu

21 Mayıs'ta mahkemenin mutlak butlan kararı ile CHP liderliğine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak adı şaibe iddialarına karışan 9 vekili disipline gönderdi. Şüpheli isimlere yönelik ihraç adımları ile Özgür Özel ve ekibini köşeye sıkıştırdı. Partide daha fazla kalamayacaklarını gören Özgür Özel cephesi, adli tatil başlar başlamaz Yeni Parti'yi kurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeye yorumu, "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti" oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ UTANDIRDI

Özel cephesinin, "İlçe başkanı bile bulamaz" dediği Kılıçdaroğlu, 78 günde 81 ildeki yeni örgütlenmeyi de tamamladı. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki son grup toplantısına binlerce partili akın etti. Ortaya çıkan tablo, CHP içerisinde kalıp Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden "3. yolculara" da geri adım attırdı. Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon yayınlamaya hazırlanan Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi bazı milletvekilleri bu girişimden vazgeçti. Muhalif kanat, deklarasyon yayınlamayı askıya aldıklarını ve Yargıtay'dan çıkacak kararı bekleyeceklerini ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte bir diğer diğer savaşı da önceki yönetim tarafından inşa edilen "trol ordusuna" karşı oldu.

MUSLUKLARI KESİLDİ

Genel Merkez incelemelerinde Özgür Özel ve ekibinin 2024-2026 yılları arasında trollere 750 milyon lirayı aşkın kaynak aktardığı ve sosyal medyada algı operasyonlarına giriştiği belgelenmişti. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle Genel Merkezden akan bu musluk da tamamen kesildi. Partideki çift başlılığa neşter vuran Kılıçdaroğlu ve kurmayları, kısa süre içerisinde il başkanları ve belediye başkanları ile toplantılar yaparak "parti içi birlik-beraberlik" görüntüsü verecek. Eylül ayı itibarıyla kongre takvimi resmen başlayacak. Delegeler sıfırdan seçilecek. Yargıtay'dan karar çıktıktan sonra olağan kurultayın tarihi hemen açıklanacak. Bu süreçte Özgür Özel'in yeniden CHP'yi ele geçirmek için partide bıraktığı isimler de göz hapsinde tutulacak.