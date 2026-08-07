Ertuğrul Özkök ifade verdi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün savcılığa ifade verdi. Özkök, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada savcılıkça ifadesi alınan Özkök, ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki" ifadelerini kullandı.