Gözaltındaki Başkan Çiçek’in eşi: Ona güvenim sonsuz

Menderes Belediyesi'ne düzenlenen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in basına yansıyan whatsapp yazışmalarında sarf ettiği iddia edilen "Ben parasız, karşılıksız iş yapmam aşkım", "Ben yürüyen parayım bebeğim" sözleri hakkında avukatı Atalay Aksay, yazışma fotoğraflarının sahte olduğunu söyledi. Başkan Çiçek'in eşi Melek Çiçek ise, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum ve eşime güvenim sonsuz" diye konuştu. Büyük bir üzüntü içinde olduğu gözlenen Melek Çiçek, "Ben öncelikle bir anneyim ve bir eşim. Sosyal medya üzerinden yapılan, yapay zeka ile hazırlanan yalan yanlış haberlerin son bulmasını istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. 2 evladım var, onları düşünün. Adaletin yerini bulmasını istiyorum ve eşime güvenim sonsuz" dedi.