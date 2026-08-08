‘Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açık’

Başkan Erdoğan dün Suudi Arabistan'a günübirlik ziyarette bulundu. Burada önemli temaslarda bulunan Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı.

'SAVUNMA HAKKINI TEYİT EDİYOR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir."

BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK

Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Bilgi notuna göre, anlaşmanın en kritik maddelerinden birini, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını temel alan anlaşmaya göre, imzacı üç devletten herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı, tümüne yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Savunma odaklı bir iş birliği niteliği taşıyan Mekke Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı gibi, mevcut diyalog kanallarını açık tutarak külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışını esas alıyor. Anlaşma, askeri operasyonel iş birliğinin yanı sıra savunma sanayii alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini (interoperability) geliştirmeyi amaçlayan düzenleme, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik "Terörsüz Bölge" hedefine de stratejik bir katkı sunacak.

DÜNYA BASINI TAKIP ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, dün Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzalarken dünya basını, kritik anlaşmayı manşetlerine taşıdı. Dünyada "Islamic NATO" manşetleri göze çarparken, İsrail gazetelerinde panik ve endişe satırları yer aldı. "Tel Aviv için 'ölümcül ittifak" ve "Bölgesel dengeler değişebilir" değerlendirmeleri yapıldı.