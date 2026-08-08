Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon’da görüşüldü

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere dün toplandı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifteki düzenlemelere ve komisyon sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Meclisimiz bu teklifle birlikte yasama tarihimizin en önemli ve en kritik kanun tekliflerinden birini görüşecektir. Çünkü bu teklif, milletimizin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürüdür" dedi. Yeni teklifle birlikte koşulların sağlanması halinde "örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar" ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ertelenecek. Ancak bu madde, 1 Haziran 2005 tarihiyle sınırlandırılıyor.