Kuşadası’nda 2. dalga operasyon! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı soruşturma dosyasında

Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Aydın, Kuşadası, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı olarak yapıldı. Daha önce Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturma kapsamında bu kez 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda dikkat çeken isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Avukat Umut Yaşar da yer aldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, Tezcan'ın kızı ile damadı yurtdışında tatilde oldukları için gözaltına alınamadı.

7 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirirken, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışında bulunanlar da dahil olmak üzere 7 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Operasyon kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticiler, belediye çalışanları ile belediye projeleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen çok sayıda iş insanı hakkında da işlem yapıldı.

GÖZALTI KARARI OLAN İSİMLER:

Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü), Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat), Umut Yaşar (Avukat), Atıl Ulaş Bengi (Tekniker), Oğuzhan Turan (Eski Belediye Başkan Yardımcısı), Resul Mert Çiftçi (İnşaat firma sahibi), Oğuz Ali Helvacı (İnşaat firma sahibi), Şefik Çalık (Firma sahibi), Kağan Özcan (Otel sahibi), İsmail Yurtseven (Eğitimci), Macit Günel (İş insanı), Şakir Eviz (Firma sahibi), Emrah Temel (Firma sahibi), Hakan Tanır (Otel sahibi), Haşmet Akkuş (İş insanı), Yusuf Yazıcı (Firma sahibi), Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi), Cumhur Ulusoy (Mimar), Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi), Ertan Sözmener (Muhasebeci) ve Ertan Can Yazıcı (İş insanı).