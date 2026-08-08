‘Terörsüz Türkiye sürecinde barışın güçlenmesini istiyoruz’

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Geçen yıl TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Göktaş, komisyonda şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini bildirdi.

'BİZİM TEK BİR DEVLETİMİZ VAR'

BAKAN Göktaş, "Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Bu topraklarda bizi birbirimize düşman ettiler. Oysa bizim bir bayrağımız var. Tek devletimiz var. Aynı çatı altında huzurla, barışla geleceğe ümitle bakan bir nesil yetiştirmek hepimizin ortak hayaliydi. Bu hayal bugün gerçek oldu. Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın, ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz" dedi. Göktaş ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü ülkelerden biri olduğunu, İHA ve SİHA'ların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini dile getirdi.