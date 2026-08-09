34 yıl sonra ikiz sahibi olan aileye bakanlık desteği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34'üncü yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Doğan ailesi için aile danışmanlığı sürecini başlattıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, ailecek Anıtkabir'i ziyaretleri sonrası sosyal medyada gündem olan Adıyamanlı aileye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, "Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı.