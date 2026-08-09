Arınma komisyonu bütün partili belediyeleri inceleyecek

MUTLAK butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, hakkında henüz dava ya da soruşturma bulunmayan partili belediyeler için de denetim başlatacak. Yeni komisyonun incelemeleri, yedi kişilik kurula raporlanacak.

DENETİM MEKANİZMASI

KURMAYLAR, "Önceliğimiz belediyelere isnat edilen suçlar. İddianamesi çıkanlarla ilgili değerlendirme yapıyoruz ancak iddianameler çok uzun, çok büyük olduğu için süreç uzun sürüyor. Peyderpey ilerliyoruz, dosyalarda olgunlaşma oldukça açıklamalar yapılacak" dedi. İddialara göre, CHP'de "arınma komisyonu" olarak bilinen yedi kişilik Yerel Yönetimlerdeki Hukuki Süreçleri İnceleme ve Değerlendirme Kurulu çalışmalarını sürdürürken yeni bir alt komisyon kurulacağı öğrenildi. Böylece yalnızca adli soruşturma veya iddianame bulunan belediyeler değil, hakkında henüz resmî bir soruşturma başlatılmamış belediyeler de parti içi denetim mekanizmasının kapsamına alınacak.