Dünyanın gündemi Mekke Anlaşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Suudi Arabistan'a günübirlik ziyarette bulundu. Bu süreçte Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme yaptı. Ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı.

YANKI UYANDIRDI

Yapılan anlaşma dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Reuters, 7 Ağustos tarihli haberinde gelişmeyi, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Orta Doğu'daki çalkantı tırmanırken karşılıklı savunma taahhüdünde bulundu" başlığıyla duyurdu. Ajans, anlaşmanın yalnızca askeri değil, siyasi açıdan da güçlü bir sembolik anlam taşıdığına dikkat çekerek, Müslüman dünyanın etkili üç ülkesinin belirsizliklerin arttığı bir dönemde ortak hareket etme kararı aldığını vurguladı. New York Times, anlaşmanın bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Gazete, ABD'nin güvenlik şemsiyesine duyulan güvenin azalmasının ve İsrail-İran geriliminin bu süreci hızlandırdığına dikkat çekti.

İsrail merkezli Ynet, anlaşmayı "kolektif caydırıcılık" vurgusuyla ele aldı. Haberde Suudi Arabistan "petrol devi", Pakistan "nükleer güç", Türkiye ise "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke" olarak tanımlandı.

MANŞETLERİNE TAŞIDILAR

Jerusalem Post: Haberi eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Nagel'in değerlendirmeleri üzerine kurdu. Nagel, Suudi Arabistan'ın büyük miktarda silah ve mali kaynağa sahip olmasına rağmen bunları etkin biçimde kullanmakta zorlandığını savunurken, anlaşmanın daha çok diplomatik baskı oluşturmayı amaçlayan bir girişim olduğu ve Riyad'ın bu yolla Washington'a mesaj vermek istediği değerlendirmesinde bulundu.

Maariv: İsrail'in Maariv gazetesi, "Yeni bir nükleer ittifak mı doğuyor?" sorusunu manşetine taşıdı.

Kanal 12: İsrail'in Kanal 12 televizyonu anlaşmayı, "Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendirecek ittifak" olarak değerlendirdi.

To Vima: Yunanistan'dan To Vima, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesine benzeyen bir savunma mekanizması oluşturduğunu belirtti. Gazete, "Bir ülkeye yönelik saldırının üç ülkeye yapılmış sayılması" ilkesinin anlaşmanın en dikkat çekici maddesi olduğunu vurguladı

BBC: BBC, Mekke Anlaşması'nı İran ile ABD arasında artan gerilimin gölgesinde atılan en önemli diplomatik adımlardan biri olarak değerlendirdi. Haberde Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın "Üç ülkeden birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış kabul edilecek" açıklamasına yer verildi. Washington Post: Anlaşmayı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyan stratejik bir adım olarak değerlendirdi.