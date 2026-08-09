Hainin gösterdiği yerde silah değil konserve çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve başka bir suç unsuruna rastlanmadı.Şüphelinin suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi aldığı belirtilen Marmaris ilçesindeki Armutalan ve İçmeler mahallelerinde, gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Çalışmalara Emniyet Özel Harekat timleri ve Jandarma Komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip ile 23 dedektör ve operatörü, 3 köpek unsuru katıldı. Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi. Arama tarama faaliyetinde, konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.