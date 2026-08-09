Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Teklifi kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu cuma günü saat 15.30'da toplandı ve dün sabah saat 09.00'a kadar çalıştı. 17.5 saat süren uzun maratonun ardından çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Komisyonda bulunan milletvekillerine yiyecek, içecek, meyve ve tatlı ikramı yapıldı. Salonun kalabalık olması nedeniyle sıcaklık zaman zaman dayanılmaz hale geldi. İYİ Parti teklife karşı çıktığı için komisyonda sık sık tansiyon yükselirken iş kavgaya kadar vardı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtip maddelere geçilmesini oylamaya sununca İYİ Partililerden itiraz geldi. Karşılıklı atışmalarda sesler yükseldi.

KİM NE OY KULLANDI?

367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, komisyonda AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP'nin oyları ile kabul edildi. Yeni Partili üyeler ise ne kabul ne de ret oyu kullandı. Ancak Yeni Parti İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Genel Kurul sürecinde kabul oyu vereceklerini dile getirdi. Düzenlemeye karşı çıkan İYİ Partililer, teklifin tümü üzerindeki oylamaya katılmadı. Teklifteki tek değişiklik 2'nci maddede yapıldı. "PKK ve KCK'ya bağlı bütün yapılar" ifadesi, tanım ile aynı olması için "bununla bağlantılı her türlü yapı" olarak değiştirildi.

ÖNEMLİ KİLİT AÇILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Türkiye'nin kapılarını açan önemli bir anahtar, önemli bir kilidin bugün ilk aşamasını gerçekleştirmiş olduk. 367 imzayla verilen bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Anayasa'mıza göre; bir anayasa teklifinde bulunmak için bile 200 milletvekilinin imzası yetmektedir. Bir anayasa teklifinden daha güçlü bir şekilde bir kanun teklifi bugün Meclisimizin huzuruna gelmiştir" değerlendirmesi yaptı.

YASA NELERİ İÇERİYOR?

6 AY SÜRE: Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonraki 6 ayda kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensupları, bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışında ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

SADECE PKK VE KCK:Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?: PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, propagandasını yapma başta olmak üzere örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

KAPSAM DIŞI KALANLAR: Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor.

CEZALAR ERTELENİYOR: Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek.

ZAMAN AŞIMI YOK: Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek.

HAK YOKSUNLUKLARI: 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak.

İKİ KURUL: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yer alacağı bir Takip Kurulu oluşturulacak. TBMM'de de 17 üyeden oluşan bir İzleme Komisyonu kurularak bu kanun kapsamındaki faaliyetler denetlenecek.

SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK: Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.