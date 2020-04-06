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Haberler Ramazan Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

06.04.2020, 20:41

'nin Pamukkale ilçesinde kullandığı takla atması sonucu ters dönen otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin içinde bulunan Aşkın Kızgın (41) ve Ganime Demiriş (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza bugün saat 17.00 sıralarında, Denizli Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiisinde meydana geldi. Aşkın Kızgın (41) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kızgın ile Demiriş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumlarının iyi olduğu belirlenen Kızgın ve Demiriş'in, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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