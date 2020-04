Oruç tutarken dengeli beslen

Ramazan ayının virüs salgınına denk gelmesi vatandaşları tedirgin etti. Dr. Öğretim Üyesi Müge Arslan, hem oruç tutmak, hem de bağışıklık sistemini koruyup virüse açık hedef olmamak isteyenlere basit tüyolar verdi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla ilgili tartışmalar, Ramazan ayının gelmesiyle yeni bir boyut kazandı. Oruç tutmak, ancak Kovid- 19'dan da sakınmak isteyen vatandaşlar, her ikisinin birden nasıl yapılacağını düşünmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müge Arslan, bu dönemde hem sağlıkla oruç tutmak, hem de bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmek için basit beslenme tüyoları verdi.

ÖĞÜN SAYISI DEĞİŞTİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının birdenbire değiştiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Dr. Öğretim Üyesi Müge Arslan "3 öğün olan günlük beslenme 2 öğüne düşerken, özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek tüketimi artıyor. Halbuki günlük alınması gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları Ramazan ayında da değişmiyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da amaç; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak olmalı" diye konuştu.



10 ALTIN RAMAZAN KURALI



Dr. Öğr. Üyesi Arslan, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 10 farklı püf noktası sıraladı: ● 1. Mutlaka sahura kalkılmalı, sahurda hafif besinler tüketilmeli. ● 2. Sıvı ihtiyacını karşılamak için günde 2-2,5 litre su tüketilmeli. ● 3. İftarda ilk önce hafif, az yağlı gıdalarla yemeğe başlanılmalı. ● 4. Yemekler yavaş yavaş ve az porsiyonlarda tüketilmeli. ● 5. Kan şekerini hızla yükselten besinler yerine posa miktarı fazla kepekli ürünler tercih edilmeli. ● 6. İftarda kızartma ve yağlı besinler yerine ızgara, haşlama, buğlama yöntemleri kullanılarak pişirilmiş hafif yemekler tercih edilmeli. ● 7. Tatlı düşünülüyorsa, hamurlu, ağır tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar tercih edilmeli. ● 8. Ara öğün olarak meyveye yer verilmeli. ● 9. Haftada 3 kez düzenli hafif egzersize devam edilmeli. ● 10. İftar mönüsü hazırlanırken her grup besinden dengeli bir mönü hazırlamaya özen gösterilmeli