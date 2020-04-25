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Haberler Ramazan Kabe’de ilk teravih

’de ilk teravih

Kabe’de ilk teravih
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Korona virüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ederken, Mekke'de de Ramazan ayının ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.

Kabe'nin de yer aldığı Mescidi Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, Kovid-19 salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Mescid-i Haram ile Mescid- i Nebevi'de kılınan ilk teravih namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

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