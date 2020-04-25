Kabe’de ilk teravih

Korona virüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ederken, Mekke'de de Ramazan ayının ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.

Kabe'nin de yer aldığı Mescidi Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, Kovid-19 salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Mescid-i Haram ile Mescid- i Nebevi'de kılınan ilk teravih namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.