Kandiller bu yıl sağlık için yanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf camilerini, korona virüs nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı. Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu ramazan ayında da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi. Mahya ustalarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanan "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını da içeren mahyalar camilere asıldı.