Allah rızası için yapmak

KISSADAN HİSSE

Behlül Dânâ hazretleri "rahmetullahi aleyh" bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki, insanlar harıl harıl bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz, diye sormuş. Camii yapıyoruz, demişler. Ne camisi, demiş. Halife, Allah rızası için camii yaptırıyor. Bize öyle söyledi, biz de çalışıyoruz, demişler. Gece olunca eline fırçayı almış, bütün taşlara, her tarafa, bu cami Behlül Dânâ camisidir, bu camiyi Behlül Dânâ yaptırmaktadır, diye yazmış. Sabahleyin bakmışlar, doğru halife Harun Reşide gidip, efendim vaziyet bu. Her tarafa kendi ismini yazdı, demişler. Halife, nasıl iş bu? Çağırın onu buraya, demiş. Gelince, sen deli misin, veli misin anlamadım. Allah rızası için yaptırdığım camiiye niye ismini yazdırdın, demiş.O da, Allah rızası için yaptırdıysan, ha Behlül yazmış, ha başka bir şey yazmış, sana ne! Bunu kimin yaptırdığını Allah bilmiyor mu? Hâlâ ismim yazsın diyorsun, Allah için yaptırıyorum deme bari, demiş.

BİR HADİS-İ ŞERİF

ResÛlullah şöyle buyurdu: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir." (Buhari, Savm, 4)

BİR AYET- İ KERİME

"ORUÇ, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir." (Bakara, 184)