Gayrimüslim boksör şeytanı nakavt etti

Korona virüs sayesinde ne kadar aciz olduğumuzu bir kez daha anladık. Bu mağlubiyet boksör Will Ott’u ölümden sonraki hayatı merak etmeye sevk etti ve karantina günlerinde hak arayışına girerek İslam’la tanıştı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Uhud savaşından dönerken ashabına "küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz" buyurması, insanın nefsiyle verdiği mücadeleyi anlatıyor. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun eğer nefsine yeniliyorsa artık hiçbir önemi yoktur. İnsanı insan yapan ve yücelten nefsine hakim olmasıdır. Avusturya Şampiyonu olan başarılı boksör Will Ott, İslam'ı seçip Müslüman olarak nefsine karşı en büyük zaferi kazanmış oldu. Bu vesileyle Hüseyin Şanlı Hocamız ile yaptığımız derin sohbeti size aktarmak istiyorum.

BİNLERCE VAİZDEN DAHA ETKİLİ

Cenaze defnedilirken cenazenin başında vaizin nasihat etmesini bir türlü sevemediğini anlatan Hüseyin Şanlı sohbete "Çünkü kefenlenmiş toprağa gömülmek için hazır bekleyen bir insandan daha etkili ne söylenebilir ki? Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiirinde dediği gibi: "Sonun topraktır diyordu insana yolun hali." Sonun kefenlenip toprağın altına girmek diyor cenazenin bu hali. Orada yapılacak en makul şey herhalde: 'Cemaate dönüp gelin şu cenazeyi biraz izleyelim, kendimizi onun yerine koyalım, biraz sonra siz defnedilecek olsaydınız yine yaşamış olduğunuz şu hayatı aynı şekilde yaşamaya devam eder miydiniz?' demektir heralde" sözleriyle başladı. Elbette söz döndü dolaştı yine korona virüse geldi. Korona virüsün bize binlerce vaizin toplamından çok daha etkili nasihatler verdiğini söyleyen Hüseyin Hoca, "Karantina günlerinde insan ne kadar aciz olduğunu anladı, binlerce metre yükseklikteki, binalar, köprüler, barajlar... yapan insanın; gözüyle bile göremeyeceği küçücük bir güç karşısında yenik düştüğünü kabul etmekten başka çaresi kalmadı. Bu mağlubiyet bazılarını ölümden sonraki hayatı merak etmeye sevk etti ve krizi fırsata çevirenler de oldu. Will Ott adındaki boksör de bunlardan sadece bir tanesi. Onun korona günlerinde hak arayışına girerek İslam'la tanıştığı videosu YouTube'da mevcut. Defalarca ringte rakipleriyle mücadele eden boksör bu sefer şeytanla olan maçında onu nakavt etmeyi başardı. Zaten düştüğünüzde değil kalkmaktan vazgeçtiğinizde yenik sayılırsınız, bir boksör gibi" dedi.



Hüseyin Şanlı

RAMAZAN AYI BİR FIRSAT

Ramazan ayının bu günlerde insanlık için bir fırsat olduğunu vurgulayan Şanlı, "Korona hatibinin etkili vaazı, bize düşündürdükleri ile beraber Allah'a dönmemiz için çok güzel bir fırsat. Bugüne kadar nasıl bir hayat yaşamış olursak olalım fark etmez, ramazanda bismillah deyip Allah'a doğru bir adım atalım inşallah gerisi gelecektir. Hiç kılmıyorsanız ilk başta namazların sadece farzlarını kılmaya çalışın. 5 vakit kılamazsanız bile bir vakit kılın. Ruhunuzu dinleyin, namaz kılarken ne hissedeceksiniz. Ona bir başkasını eklersiniz belki kim bilir. Tamamen yapamıyorum diye tamamen terk edilmez. Oruç tutmayı bir deneyin, sahur, iftar gibi duymuş olduğunuz bu kavramlarla tanışmak için ne güzel bir fırsat. Sonradan hidayet bulmuş bir gayri müslimin sözüyle noktalamak istiyorum: "Ben yıllardır Allah'ı aradığımı sanıyordum meğerse O beni arıyormuş. Unutmayın Allah sabırla sizin O'na dönmenizi bekliyor, vira bismillah..." ifadelerine yer verdi.