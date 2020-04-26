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Haberler Ramazan Kızılay iftara konuk oldu

iftara konuk oldu

Kızılay iftara konuk oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Türk Kızılayı'nın korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk Kızılayı Konak Şubesi Ramazan ayının ilk gününde sofralara konuk olurken, Kızılay gönüllüleri ilçe sınırlarında 3 bin adet pide ve su dağıttı. Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Bir elin verdiğini diğer el görmesin anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Gönüllü ordumuzun bu zorlu şartlarda gösterdiği duyarlılık gerçekten bizi gururlandırıyor. Kapı kapı dolaşarak ilçe genelindeki önce 65 yaş üstü sonra da tüm ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz" dedi.
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