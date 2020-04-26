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Haberler Ramazan Ramazan pidesinde hilelere dikkat

Ramazan pidesinde hilelere dikkat

Ramazan pidesinde hilelere dikkat
Giriş Tarihi: 26.4.2020
İzmir'li fırıncılar, ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, özellikle belirlenen satış fiyatlarının altında satış yapan yerlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evde kalan vatandaşlara pide yetiştirmek için yoğun mesaiye başlayan fırıncılar, ekmek ruhsatı olmadığı halde merdiven altı üretim yapanların gramaj eksilttiğini ve bolca kabartma unu kullandıklarını söylediler.
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