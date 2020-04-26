Sağlıklı oruç tutmanın 5 kuralı

Tüm yıl boyunca çalışan bedenimiz Ramazan ayının gelmesiyle kendini yenileme fırsatı buluyor. Oruç tutmanın bedenimizdeki hasarlı hücreleri yok ettiğini söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Yok olan hasarlı hücrelerin yerine yeni güçlü hücreler oluşturur. Buna lökosit adını verdiğimiz, bağışıklık sistemimizin ana elemanlarından olan beyaz kan hücreleri de dahildir" dedi.



RAMAZAN AYI DETOKS FIRSATI

GENÇ hücrelerin bizleri hastalıklardan koruduğunu belirten Zünbülcan, "Burada önemli olan tutulan oruç ile birlikte değişen öğün saati, azalan fiziksel aktivite ve su ihtiyacı arasındaki dengeyi kurmak. Bu denge düzgün kurulduğu takdirde ramazan ayı beden için bir detoks ayı haline gelir. Bedeni yeniler ve dayanıklılığını arttırır" diye belirtti.

1- HAFİF VE DENGELİ BESLEN

Oruç tutarken temizlenen bedenin tamiratı için gereken vitamin ve minerallerin temini önemlidir. Bu temin için iftar ve sahurda tüm besin gruplarını (et grubu, süt grubu, meyve-sebze grubu) yeterli ve dengeli bir şekilde tükeetilmelidir. Hafif ve hazmı kolay bir beslenme planı uygulamak orucun arındırıcı etkisini arttırır. Sahurda ve iftarda kızartma yerine fırın ya da tencere yemekleri, şekerli şerbetli tatlılar yerine hafif meyve tatlıları tüketilmelidir.

2- MUTLAKA SAHURA KALKIN

Ramazan ayında en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak gelir. Değişen metabolizmanın dengeye ulaşması, kan şekerinin dengelenmesi, orucun bağışıklığı güçlendirmesi için sahura kalkılmalıdır. Sahur menüsü olarak, 1 yumurta, 2-3 dilim peynir, 1 hurma, 10-12 badem, 2 tam ceviz, bol yeşillik, 1 kivi yada 1 küçük elma, 1 bardak süt ya da kefir, 2 dilim ekşi maya çavdar ekmeği tüketilebilir.

3- GIDA SEÇİMİNE DİKKAT

Ramazan kilolarının en önemli sebeplerinden biri de iftariyeliklerdir. Kuru kayısı, kuru elma, ceviz, fındık, fıstık, tuzsuz zeytin, hurma, tam tahıllı ekmek ve yarım yağlı peynir gibi sağlıklı besinler tercih edilmelidir.

4- ANAHTAR BESİNLER ÖNEMLİ

Ramazanda iştah dengelemek, iftar sonrası tatlı isteklerini bastırmak kan şekeri dengesini sağlamakla mümkümdür. Bunun için ramazan alışveriş listenize tarçın, çörekotu, yumurta, kefir ve kuru baklagilleri ekleyin. Bu besinler iştah kontrolünüzü sağlar, ramazandan kilo almadan çıkmanıza yardımcı olur.

5- GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU

Su, oruçla temizlenen bedenin toksinlerden arınması için elzemdir. İftardan sahur vaktinin bitimine kadar olan süre içerisinde 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterin. Suyun dışında ayran, süt ve sodadan faydalanabilirsiniz.