Köfteli soğanlı güveç tarifi! Köfteli güveç nasıl yapılır? İşte köfteli güveç tarifi...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofraları için hazırlıklar da başladı. İftara ne pişirsem? diye düşünenler yemek tariflerini araştırıyor. Lezzeti ile vazgeçilmezlerden olan köfteli soğanlı güveç nasıl pişirilir? İşte köfteli güveç tarifi...

Köfteli güveç nasıl pişirilir? Güveç yemeği için gereken malzemeler nelerdir? merakla araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte özellikle iftar sofraları için yemek tarifleri de araştırılmaya başlandı. Peki köfteli soğanlı güveç nasıl pişirilir? Köfteli güveç için gereken malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

KÖFTELİ SOĞANLI GÜVEÇ NASIL PİŞİRİLİR?

MALZEMELER

6 adet soğan

10 adet kiraz domates

6 dal maydanoz

Yarım çay bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1/2 çay bardağı su

Tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber

KÖFTE HARCI İÇİN:

500 gram kıyma

1 adet soğan

Tuz, karabiber

2 dilim bayat ekmek içi

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış bayat ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan küçük mandalina kadar parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Soğanları temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızıbiber ekleyip harmanlayın. Soğanların yarısını yayvan bir güveç kabının dibine yerleştirin. Üzerine köfteleri koyun. Kalan soğanı ekleyin. Domates püresi, ayçiçeği yağı ve yarım çay bardağı suyu karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin. Güvecin üzerini yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1.5 saat pişirin. Sıcak servis yapın.