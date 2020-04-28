Ramazan, af ve bağışlanma ayıdır

Ramazan ayı, ilâhi rahmet ve mağfiret arzusuyla gönüllerin yıkandığı, dua, tövbe ve hakka yönelme şuurunun geliştiği af ve bağışlanma ayıdır.

İbadet şuurunun arttığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, bugünkü Ramazan sayfamızın konuğu oldu. Ramazan ayı ile ilgili duygu ve düşüncelerini Yeni Asır'a anlatan Gürler, Ramazan ayının kendine münhasır manevi bir havası olduğunu ve bütün bir yılın yeknesaklığını dağıtan, insanı mana iklimlerinin derinliklerine alıp götüren, iklimlerden daha öte, başlı başına bir iklim olduğunu ifade etti. Ramazan ayının madde girdabında sıkışan bedenlere kurtarıcı bir nefes olduğunu ve her şeyin maddeden ibaret olmadığını, insanın bedeni yanında ruhunun da bulunduğu gerçeğini insana hatırlattığını belirten Gürler, "İşte Ramazan ayı, iç alemimizi zenginleştiren manevi değerlerin öne çıktığı, bireysel ve sosyal hayatımıza canlılık kazandıran birçok güzelliklerin yaşandığı, Allah'ın rahmet kapılarının açıldığı sevgi ve merhamet ayıdır" diye konuştu.

RAHMET VE MAĞFİRET

Ramazan ayı, ilâhi rahmet ve mağfiret arzusuyla gönüllerin yıkandığı, dua, tövbe ve hakka yönelme şuurunun geliştiği af ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı, her seviyede insanın aklına ve kalbine hitap eden, ancak anlayarak okunduğunda ve üzerinde düşünüldüğünde kendisini okuyucusuna açan Kur'anı Kerim'in indirildiği aydır. Kur'anı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu aydır Ramazan.



MANEVİ ARINMA

Ruhu beslemek için, imsakla iftar arasında bedenlerin aç bırakıldığı Ramazan ayında nefsanî arzular değil, doğruluk ve dürüstlük, hak ve hukuka riayet, barış içinde yaşama, hoşgörü ve bağışlayıcılık, sevgi ve saygı, şefkat ve merhamet, zarafet ve nezaket gibi insanî ve ahlakî meziyetler öne çıkmalıdır. Peygamberimiz; "Bir kimse oruçlu olduğu halde yalanı, yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah'ın onun yemesini içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur" buyurarak, manevi arınmaya dikkatimizi çekmektedir. Orucu bozan maddi şeylerden kaçındığımız gibi, orucun manasına uymayan, sevabını boşa çıkaracak kalp kırma, gönül incitme, insanlara zarar verme gibi kötü eylemlerden de kaçınalım.

KIRGINLIKLAR BİTSİN

Ramazan ayını fırsat bilerek, kişisel zaaflarımızdan kaynaklanan bir takım hatalarımızı gidermeye çalışalım. Olası dargınlık ve kırgınlıklara, hoşgörü ve bağışlayıcılığımızı ön plana çıkararak son verelim. Maddi imkansızlıklar içinde bulunan insanlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza maddi manevi yardımcı olmaya çalışalım. Sağlığımızı korumak da dini, insani bir görevdir. Hem kendi sağlığımıza, hem çevremizdeki insanların sağlığına zarar verici davranışlardan mutlaka sakınalım. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan başta ülkemiz insanı olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirsin. İnsanlığın dirlik düzenliğine, barış ve esenliğine vesile olsun.