Magnolia nasıl yapılır? Magnolia malzemeleri ve tarifi...

Ağızlarda enfes bir tat bırakan magnolia tatlısı hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen tatlıların başında geliyor. Özellikle Ramazan ayında tatlı ihtiyacının daha da artması ile tatlı tariflerine rağbet fazla. Tatlıların olmazsa olmazı magnolianın nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte magnolia malzemeleri ve lezzetli magnolia tarifi...

Çeşitli meyveler ile süsleyerek yapılan magnolia ağızlarda enfes bir tat bırakıyor. Kolay yapımı nedeniyle de çok tercih edilen magnolia, özellikle Ramazan ayında daha da tüketiliyor. Peki magnolia nasıl yapılır? İşte lezzetli magnolia tarifi.... MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ 1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)

Fındık parçacıkları MAGNOLİA TARİFİ HAZIRLANIŞI Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin. Karışımı özdeşleşene kadar çırpın. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. Magnolianın üzerine fınfık parçalarını serpin. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun… MAGNOLİA TARİFİ PÜF NOKTALARI Muhallebiyi iyice karıştırmak akışkan bir karışım elde etmek için oldukça önemlidir. MAGNOLİA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ Karışım kısık ateşte sıklıkla karıştırılarak pişirilmelidir.