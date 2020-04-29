Oruçla ruhumuzu özgürleştirmeliyiz

Ramazan, bizlere hem vücudumuzu hem de ruhumuzu onarmak için fırsat sunar. Ayrıca Allah’a olan şükran borcumuzu ödemek için de bir kapı aralar. Bu mübarek ayda ortaya koyacağımız irade aynı zamanda yoksul kimselerin halinden anlamamız için bir fırsat yaratacak.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu, nefislerimizi manevi kirlerden temizleyen ramazan ayının bereketiyle korona virüs salgınından da hep birlikte temizlenip daha güzel günlere ulaşacağımızı söyledi. Ramazan ayı ile ilgili duygu ve düşüncelerini Yeni Asır ile paylaşan Prof. Dr. Muslu, Hz. Mevlânâ'nın bir rubâisindeki "Haydi! İşte oruç ayı, sabır nöbeti geldi. Bir-iki gün olsun, testiden ve kâseden söz etme. Can pamuğunun beden kozasından çıkması için Gökyüzü sofrasının etrafında gezin dur" sözlerini hatırlatarak oruçla ruhumuzu tüm maddi isteklerden arındırıp özgürleştirmemiz gerektiğini söyledi.

EMPATİ KURMAYI ÖĞRETİR

Ramazan ayının namaz, oruç ve infak gibi ibadetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir ay olduğunu anlatan Muslu, şunları söyledi: "Oruç, insanın ruhi yükselişi için bir basamaktır. O nedenle bir müminin manevi hayatında önemli bir yer tutar; af ve mağfiret ayında oruçla bedenini, nefsini, kalbini ve ruhunu arındırır. Allah'a kul olma bilinciyle yalnızca O'nun hoşnutluğunu kazanmak için gayret eder. "Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara, 184) âyeti, zarara yol açmayacağı anlaşılan hallerde oruç tutmanın büyük bir fırsat olduğunu bildiriyor bize. Bu fırsatı kaçırmamak için ortaya konulan irade çok değerlidir. Çünkü bu irade, Allah'ı yüceltme ve başta sağlık olmak üzere vermiş olduğu nimetlerine karşı O'na olan şükran borcumuzu ödeme gayretini gösterir. Aynı zamanda yoksul kimselerin hallerini bizzat yaşayarak onlarla empati kurmayı da sağlar.



Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a Edirne'de yaptırdığı Selimiye Camii, hem Mimar Sinan'ın hem de Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir.



2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters bir lale motifi bulunur

AÇ SUSUZ KALMAK YETMEZ

Hz. Peygamber (a.s.), bizlere, oruç ibadetinin ahlâkı güzelleştirmedeki eğitici rolüne vurgu yapmış, samimi bir inançla Allah'ın için ramazan ayını oruçlu geçiren bir kimsenin günahlarının bağışlanacağını ve cennette yüksek derecelere ulaşacağını bildirmiştir. Tabii bunlara ulaşabilmek için de sabır göstermeliyiz. Oruçla ruhumuzu özgürleştirmeliyiz. Ruhu esaretten kurtarıp manevi sofralara oturabilmemiz için bu fırsat ayını çok iyi değerlendirmeliyiz. Nefsimizin; akıl ve ruhumuzun iradesine tam olarak tabi olabilmesi için orucun maddi şartlarının yanı sıra manevi şartlarını da yerine getirmeye çalışmalıyız. Bunlar dikkate alınmadığı zaman oruçtan beklenen maddi ve manevi faydalar da tam olarak sağlanamayacak ve Rabbimizi hoşnut kılmak yerine sadece aç ve susuz kalmış olacağız. Bu konuda dikkat etmemiz gereken hususlardan birkaçını şu şekilde ifade edebiliriz:

KÖTÜLÜKLERE KARŞI KALKAN

Tüm bedenimize her türlü günah ve kötülükten uzak durmak suretiyle oruç tutturmak için gayret etmeliyiz. Örneğin dilimizi yalandan, dedikodudan ve boş sözlerden sakındırmalıyız. Yine gözümüzü şehvetle harama bakmaktan alıkoymalıyız. Dilimizi de bir yandan bu tür kötülüklerden alıkoyarken diğer yandan da sükût, zikir, Kur'an okuma vb. sâlih amellerle meşgul etmeliyiz. Yapılması hoş olmayan bir şeyin dinlenmesi de hoş değildir. Nitekim gıybet eden ile gıybeti dinleyen günahta ortaktır. Unutmayalım ki kâmil bir oruç bu tür kötülüklere karşı bize kalkan olacaktır.

ELİMİZ KARDA GÖNLÜMÜZ YARDA

Oruçlu iken çevremize karşı hassas davranmalı, incitici davranışlardan sakınmalıyız. Yine iftar sofrasında mümkün mertebe az yemeli ve az içmeliyiz. Gündüz yiyemediğimiz yiyeceklerden daha fazlasını iftarda tüketecek olursak oruçtan beklenen faydayı nasıl sağlarız? Oruçlu iken vaktimizi gereğinden fazla uyku ile tüketmemeliyiz. Bedenen orucu ve açlığı yaşamalıyız. Bu, kalbimizi saflaştırıp basiretimizi açacak, bizi ruhen olgunlaştıracaktır. Biz de orucumuzu peygamberler ve sadık müminler gibi tutmaya çalışalım. Bir yandan işimizi yaparken diğer yandan da kalbimiz Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Yani elimiz kârda gönlümüz Yâr'da olsun. Rabbimiz böyle bir orucun karşılığını bize hesapsız olarak verecektir. Buna inancımız tamdır. Topraktan yaratılmış bedenimiz oruçla altın olsun.