Aydın iftar saati! Aydın'da iftar saat kaçta?

Aydın'da iftar saati ne zaman? sorusu Aydın'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman iftar saatlerini de takip ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Aydın'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

AYDIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Aydın'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

AYDIN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).