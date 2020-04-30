Ramazan’da kaliteli yemeniz önemli

Eryılmaz, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç tutarsam bağışıklık sistemim düşer mi soruları da sıkça gelmeye başladı. Şunu unutmamak gerekir ki bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için çok yemeniz değil kaliteli yemeniz bizim için önemlidir" dedi.

ZENGİN BESİNLER TOK TUTAR

Eryılmaz, "Sahurunuza eklediğiniz peynir, yumurta, sizi gün içinde tok tutacağı gibi bağışıklık sisteminize de oldukça destek verecektir. Badem, ceviz, fındık gibi E vitamini, selenyum, çinkodan zengin besin gruplarını da sahurunuza ekleyebilirsiniz. Böylelikle gün içinde tokluk sürenizi de arttıracak, bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendireceksiniz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK