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Haberler Ramazan Ramazan’da kaliteli yemeniz önemli

’da kaliteli yemeniz önemli

Diyetisyen Sevgi Gökçen Eryılmaz, ayında bağışıklık sisteminin korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Ramazan’da kaliteli yemeniz önemli
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Eryılmaz, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç tutarsam bağışıklık sistemim düşer mi soruları da sıkça gelmeye başladı. Şunu unutmamak gerekir ki bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için çok yemeniz değil kaliteli yemeniz bizim için önemlidir" dedi.

ZENGİN BESİNLER TOK TUTAR
Eryılmaz, "Sahurunuza eklediğiniz peynir, yumurta, sizi gün içinde tok tutacağı gibi bağışıklık sisteminize de oldukça destek verecektir. Badem, ceviz, fındık gibi E vitamini, selenyum, çinkodan zengin besin gruplarını da sahurunuza ekleyebilirsiniz. Böylelikle gün içinde tokluk sürenizi de arttıracak, bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendireceksiniz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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